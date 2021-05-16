Монако, , 23:06 — REGNUM 24-летний атакующий полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в матче 37-го тура французской Лиги 1 по футболу «Монако» — «Ренн» по итогу первого тайма отметился забитым мячом и голевой передачей. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый мяч на 16-й минуте Виссам Бен-Йеддер открыл счет, реализовав разрезающую передачу Головина — 1:0. Через 13 минут Головин удвоил преимущество «монегасков» — 2:0.

На данный момент в 20-ти матчах Лиги 1 на счету Головина пять забитых мячей и девять голевых передач.

На данный момент «Монако», набрав 77 очков, занимает третью позицию в турнирной таблице Лиги 1. «Ренн» с 55-ю очками идет четырьмя строчками ниже.