Будапешт, , 23:01 — REGNUM Российский спортсмен Александр Бондарь выиграл золото Чемпионата Европы по водным видам спорта в прыжках с вышки в воду.

Бондарь набрал 564,35 балла. Второе место занял британский спортсмен Томас Дейли (533,30), третье — представитель России Виктор Минибаев (530,05).

Напомним, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 23 мая. Накануне, 15 мая, российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали серебро в синхронных прыжках в воду с вышки.

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