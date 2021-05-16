Ливерпуль, Великобритания, , 22:53 — REGNUM 16 мая в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» «Эвертон» в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги по футболу сезона 2020/21 потерпел минимальное поражение от «Шеффилда» со счетом 0:1. Единственный мяч на 7-й минуте встречи забил 17-летний английский полузащитник Дэниел Джеббисон после передачи Джека Робинсона. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Для 17-летнего футболиста этот мяч стал первым в профессиональной карьере.

MVP встречи по мнению портала WhoScored был признан вратарь гостей Эрон Рамздейл, совершивший шесть спасений. Точность передач футболиста составила 32%. WhoScored оценил игру Рамздейла на 8,4 балла.

Желтые карточки получили Крис Башам, Хамес Родригес, Джордж Болдок и Джек Робинсон на 26-й, 66-й, 81-й и 90+1-й минутах соответственно.

Бригада арбитров: Джонатан Мосс | Марк Перри | Тим Вуд | Ли Мейсон | Саймон Хупер.

«Эвертон» с 56-ю очками расположился на восьмой позиции в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд», одержав шестую победу в сезоне и набрав 20 очков, остался на последнем месте в зоне вылета.

Статистика матча («Эвертон"/ «Шеффилд Юнайтед»)

Удары 12/10

Удары в створ 5/3

Владение 61%/39%

Угловые 10/4

Нарушения 8/12

Стартовые составы команд:

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мейсон Холгейт, Шеймус Коулман, Майкл Кин, Бен Годфри, Аллан, Люка Динь, Абдулай Дукуре, Хамес Родригес, Доминик Калверт-Льюин, Ришарлисон.

«Шеффилд Юнайтед»: Эрон Рамздейл, Крис Башам, Джон Иган, Джек Робинсон, Джордж Болдок, Энда Стивенс, Джон Флек, Оливер Норвуд, Бен Осборн, Дэвид Макголдрик, Дэниел Джеббисон.