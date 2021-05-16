Берлин, , 22:53 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено более 8,5 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 мая сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 3 593 434.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончался 71 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 86 096.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 3,2 млн человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Германии за сутки выявили более 7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.