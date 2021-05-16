Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Актёр озвучки Нолан Норт, подаривший голос Нейтану Дрейку в играх серии Uncharted, рассказал о проекте экранизации франшизы. Об этом 16 мая сообщил портал Comicbook.

Во время выступления в подкасте Good Game Nice Try Норт заявил, что, по его мнению, Том Холланд является идеальным актёром для того фильма, который решила снять кинокомпания Sony Pictures.

Он добавил, что считает разумной идею рассказать зрителям новую историю, в которой главным действующим лицом будет молодая версия Дрейка. Норт признался, что Холланд нравится ему не только как актёр, но и как человек.

«Он супермилый ребенок. Большой поклонник (серии игр Uncharted — ИА REGNUM)», — сказал Норт.

Напомним, фильм «Неизведанное: Удача Дрейка» выйдет на большие экраны 10 февраля 2022 года. Кроме Тома Холланда в проекте также участвует Марк Уолберг, он исполнит роль Виктор Салливана по прозвищу Салли — напарника Дрейка в играх.

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