Москва, 16 мая, 2021, 22:44 — ИА Регнум. На юго-западе сирийского Идлиба боевики обстреляли правительственные силы страны, в результате чего погибли трое военных, еще четыре ранены. Об этом 16 мая сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Freedom House Сирийские боевики

«Позиции правительственных войск подверглись обстрелам со стороны боевиков из 120-мм минометов и установок ЗУ-23, — сказал Карпов. — В результате погибли трое и получили ранения четверо сирийских военнослужащих».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля контр-адмирал Александр Карпов заявил, что террористы в очередной раз готовят провокации с отравляющими веществами в сирийской зоне деэскалации Идлиб.

Он уточнил, что террористы перевозят токсичные вещества из лагеря Тель-Туна в окрестности города Идлиб в районы Джиср-Эш-Шугур и Бдама. Там же отмечена активизация деятельности скандально известной группы «Белые каски».

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