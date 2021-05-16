Львов, Украина, , 22:43 — REGNUM Рейсовый автобус, который возвращался на Украину из Польши, загорелся во Львовской области. Об этом сообщает телеканал 112 Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Инцидент произошел 16 мая на автодороге Киев — Чоп вблизи села Розвадов.

«Во время несения службы полицейские экипажи … заметили автобус «Мерседес», из моторного отсека которого выбивалось пламя», — говорится в сообщении.

Правоохранители, которые сообщили о происшествии спасателям, эвакуировали пассажиров.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая пресс-служба ГосЧС в Одесской области сообщила, что в Ширяевском районе Украины на автодороге Киев — Одесса загорелся пассажирский автобус.

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