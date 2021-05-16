Иерусалим, , 22:24 — REGNUM Посольство России в Израиле не получало информацию о гражданах РФ, пострадавших при обрушении трибуны в синагоге в поселении Гиват-Зеев.

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«На текущий момент информация о пострадавших из числа граждан Российской Федерации… отсутствует», — сообщили ТАСС в посольстве.

Там уточнили, что консульский отдел посольства России в Израиле осуществляет постоянный мониторинг ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло 16 мая в поселении Гиват-Зеев к северу от Иерусалима. В результате обрушения трибуны пострадали более 160 человек, еще двое — погибли.

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