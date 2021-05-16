Москва, , 22:05 — REGNUM 20-летний центральный полузащитник сборной Узбекистана Остон Урунов, который текущий сезон проводит в «Уфа» на правах аренды, вернется в московский «Спартак» после завершения сезона. Об этом 16 мая сообщил генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов.

В текущем сезоне Урунов принял участие в 16-ти матчах за «Уфу» и «Спартак» в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21.

Остон Урунов перешел в «Спартак» 5 августа 2020 года из «Уфы» за 1,5 миллиона евро. За полгода до этого «Уфа» оформила трансфер полузащитника из ташкентского «Локомотива» за 200 тысяч евро.

Текущее соглашение узбека с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2025 года.