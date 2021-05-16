Мадрид, , 22:04 — REGNUM 16 мая в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» мадридский «Реал» одержал минимальную победу над «Атлетиком» со счетом 1:0. Игра проходила в рамках предпоследнего 37-го тура испанской Примеры 2020/21.

Единственный мяч на экваторе второй половины забил 31-летний испанский защитник Начо после передачи Каземиро — 0:1. На 89-й минуте полузащитник баскского клуба Рауль Гарсия был удален с поля прямой красной карточкой.

Желтые карточки получили Алекс Беренгер (14'), Рауль Гарсия (79'), Иньиго Мартинес (80'), Начо (82') и Федерико Вальверде (90+1').

Бригада арбитров: Антонио Матеу Лаос | Пау Сербиан | Рубен Поррас Рико | Серхио Усон Росель.

Стартовые составы команд:

«Атлетик»: Симон, Мартинес, Альварес, де Маркос, Баленсиага, Беренгер, Морсильо, Гарсия, Венсендор, Уильямс, Сансет.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Одриосола, Гутьеррес, Модрич, Каземиро, Вальверде, Бензема, Винисиус, Родриго.

«Реал», одержав 24-ю победу в сезоне и набрав 81 очков, остался на второй позиции. «Атлетик» с 46-ю очками расположился на девятом месте.

Для победы в чемпионате «Реалу» необходимо одержать победу в заключительном туре над «Вильярреалом», который в параллельной встрече разгромил «Севилью» со счетом 4:0. При это «Атлетико» должно потерпеть поражение от «Реал Сосьедада».