Токио, , 22:01 — REGNUM Японская студия Arc System Works опубликовала сюжетный трейлер видеоигры Guilty Gear: Strive. Ролик был выложен 16 мая на YouTube-канале компании.

В видео, выполненном в жанре 3D-аниме, геймерам рассказали о предыстории и персонажах. Разработчики также сообщили, что Guilty Gear: Strive получит англоязычную озвучку.

Guilty Gear: Strive представляет собой игру в жанре файтинга (упор сделан на рукопашный бой). Arc System Works отметила, что в ней 20-летняя история серии Guilty Gear наконец подойдет к концу.

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