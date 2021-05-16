Вильярреаль, Испания, , 21:53 — REGNUM В рамках 37-го тура испанской Примеры по футболу сезона 2020/21 «Вильярреал» одержал крупную победу над «Севильей» со счетом 4:0. Игра проходила в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика». Об этом 16 мая сообщил ИА REGNUM.

Забитыми мячами в составе «желтой субмарины» отметились 34-летний колумбийский форвард Карлос Бакка (34', 47', 79') и Жерар Морено (66'). Голевые передачи на свой счет записали Даниэль Парехо и Жерар Морено.

На 52-й минуте встречи защитник «Севильи» Диего Карлос Сантос был удален с поля после второй желтой карточки. Также желтую карточку получил Маркос Акунья на 51-й минуте.

«Вильярреал», одержав 15-ю победу в сезоне и набрав 58 очков, укрепился на седьмой позиции в турнирной таблице Примеры. «Севилья» с 74-мя очками осталась на четвертом месте.