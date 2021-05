Белвью, США, , 21:50 — REGNUM Игры Mass Effect Legendary Edition и Resident Evil Village возглавили недельный рейтинг продаж Steam. Об этом 16 мая сообщил сервис SteamDB.

В топ-3 также вошёл набор Resident Evil Village и Resident Evil 7, пятую позиции заняла игра Subnautica: Below Zero, которая вышла из раннего доступа Steam 14 мая 2021 года. В топ 10 также вошли It Takes Two, Hood: Outlaws & Legends, DOOM Eternal Deluxe Edition и ещё не вышедшие Final Fantasy XIV: Endwalker и Biomutant.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Mass Effect Legendary Edition установила в Steam новый рекорд франшизы по количеству одновременных игроков в Steam. Через несколько часов после релиза в переиздание играли более 30 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Mass Effect: Legendary Edition бьёт рекорды в Steam