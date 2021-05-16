Барселона, Испания, , 21:46 — REGNUM 16 мая в Барселоне (Испания) на стадионе «Камп Ноу» состоялся матч 37-го тура испанской Примеры по футболу 2020/21 «Барселона» — «Сельта». Игра завершилась минимальной победой «небесных» со счетом 2:1 благодаря двумя голами, забитым экс-форвардом «Валенсии» Санти Миной на 38-й и 89-й минутах. Единственный мяч «сине-гранатовых» на 28-й минуте встречи забил Лионель Месси после передачи Серхио Бускетса. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На 83-й минуте встречи защитник «Барселоны» Клеман Лангле был удален с поля после второй желтой карточки. Желтые карточки также получили Карлос Домингес (51') и Рики Пуч (56'). На матче работала бригада арбитров во главе с Рикардо Бенгоэчеа. Ассистенты судьи — Роберто дель Паломар и Хон Нунес.

Потерпев поражение, «Барселона» потеряла шансы занять первую строчку в чемпионате. «Сине-гранатовые» с 76-ю очками остались на третьей позиции. «Сельта», набрав 53 очка, укрепилась на восьмом месте.

Составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Араухо, Лангле, Бускетс, Педри, Альба, Дембеле, Курума, Гризманн, Месси.

«Сельта»: Виллар, Араухо, Кариколь, Васкес, Домингес, Суарес, Бельтран, Нолито, Мендес, Аспас, Мина.