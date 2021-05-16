Иерусалим, , 21:38 — REGNUM Армия обороны Израиля продолжит предпринимать действия против радикалов в секторе Газа, заявил 16 мая премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе телеобращения.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, он сделает всё возможное, чтобы снизить потери среди мирного населения, а также восстановить порядок и спокойствие.

«Это займет время, мы действуем против тех, кто нарушил мир. Мы хотим сначала прекратить боевые действия, а затем реабилитировать отношения между евреями и арабами», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 мая, израильские вооруженные силы нанесли удар по 11-этажному зданию в Газе, где, в частности, располагались офисы международных средств массовой информации, среди которых офисы телеканала Al-Jazeera и агентства Associated Press.

Палестино-израильский конфликт резко обострился 10 мая, когда после столкновений в Восточном Иерусалиме Палестина и Израиль стали обмениваться массированными ударами.