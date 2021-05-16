Афины , , 21:36 — REGNUM Более 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки в Греции. Об этом 16 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.

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По последним данным, в стране за последние 24 часа выявили 1262 случая заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 377 090.

Также сообщается, что в Греции суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 11 415.

Как передавало ИА REGNUM, почти 2 тыс. носителей SARS-CoV-2 выявили за сутки в Греции днем ранее.

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