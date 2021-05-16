Нью-Йорк, США, 16 мая, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Кейли Куоко рассказала о том, что поклонники сериала «Бортпроводница» могут ожидать от второго сезона. Об этом 16 мая сообщил портал Screen Rant.

Цитата из т/ф «Бортпроводница». 2020. США Кейли Куоко

Актриса сказала, что когда было принято решение о выпуске второго сезона, она поняла, что не хочет, чтобы Кэсси (главная героиня сериала) «внезапно стала похожей на потрясающего агента ФБР». Куоко пояснила, что тема ЦРУ будет лишь побочным сюжетом в продолжении «Бортпроводницы».

Она добавила, что её героиня переедет в Лос-Анджелес и целый год будет вести трезвый образ жизни, но при этом примет все возможные неправильные решения по поводу того, что нельзя делать в этом случае. «Она очень быстро поймет, что это не так просто, как она думала», — сказала Куоко.

Напомним, потоковый сервис HBO Max начал показывать сериал «Бортпроводница» 26 ноября 2020 года. По сюжету, стюардесса по имени Кэсси просыпается после бурной ночи и обнаруживает рядом с собой труп. Ей приходится выяснять, что в действительности произошло.