Монако, , 21:21 — REGNUM 16 мая в Монако на стадионе «Луи II» состоится матч предпоследнего 37-го тура французской Лиги 1 по футболу сезона 2020/21 «Монако» — «Ренн». 24-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин выйдет на поле с первых минут. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Стартовые составы команд:

«Монако»: Бенжамен Лекомт, Гильермо Марипан, Кайе Энрике, Джибриль Сидибе, Орельен Тчуамени, Бенуа Бадиашиле, Желсон Мартинш, Александр Головин, Юссуф Фофана, Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фолланд.

«Ренн»: Альфред Гомис, Дамьен да Силва, Наиф Агерд, Крист-Эммануэль Мауасса, Амари Траоре, Эдуардо Камавинга, Бенжамен Буриго, Стивен Н’Зонзи, Флавьен Тэт, Мартен Терье, Жереми Доку.

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в 19-ти матчах французской Лиги 1, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью голевыми передачами. В среднем за матч российский спортсмен совершает по 1,3 отбора, 0,5 перехвата и отдает по 1,7 ключевые передачи. WhoScored оценивает игру футболиста на 7,16 балла из 10 возможных. Точность передач Головина в сезоне во всех турнирах — 76,8%.

На данный момент «Монако» с 23-мя победами и 74-мя очками идет на третьей позиции в турнирной таблице Лиги 1. «Ренн» с 55-ю очками расположился четырьмя строчками ниже.