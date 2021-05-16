Майнц, Германия, , 21:15 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» в рамках предпоследнего 33-го тура немецкой Бундеслиги 2020/21 одержала уверенную победу над «Майнцем» со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе «шмелей» отметились Рафаэль Геррейру (23', Джейдон Санчо), Марко Ройс (42', Джейдон Санчо) и Юлиан Брандт (80', Эрлинг Холанд). Единственный мяч хозяев в компенсированное время забил Робин Куайсон ударом с одиннадцатиметровой отметки. Игра проходила в Майнце на стадионе «Кофас Арена». Об этом 16 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом.

Одержав победу, дортмундская «Боруссия» набрала 61 очко и поднялась на третью строчку. «Майнц» с 36-ю очками расположился на тринадцатой позиции.

Составы команд:

«Майнц»: Дамен, Сен-Жюст, Ньякат, Хак, Бетью (Штегер, 72'), Латца (Кор, 85'), Бросински, да Кошта (Фернандеш, 46'), Баррейру, Глатцель (Куайсон, 46'), Онисиво (Салаи, 72').

«Боруссия»: Бюрки, Геррейру (Шульц, 84'), Хуммельс, Аканджи, Менье, Санчо (Карвальо, 85'), Дауд, Ройс (Азар, 84'), Беллингем (Делейни, 87'), Холанд, Рейна (Брандт, 76').