Иерусалим, , 21:14 — REGNUM Почти 3 тыс. ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения конфликта. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба израильской армии.

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«Группировки … выпустили по Израилю 2 968 ракет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из данного числа ракет почти 440 упали на территории анклава.

Как передавало ИА REGNUM, 13 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга сообщил, что 120 сотрудников Пентагона покинули Израиль.

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