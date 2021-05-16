Сан-Паулу, Бразилия, , 21:11 — REGNUM В Бразилии на 41-м году жизни умер мэр Сан-Паулу Бруну Ковас в результате продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе больницы, где градоначальник проходил лечение.

«Мэр Сан-Паулу Бруну Ковас умер сегодня (16 мая) от последствий рака и осложнений в ходе длительного лечения», — говорится в сообщении.

Церемония прощания с Ковасом пройдет вечером 16 мая.

Напомним, Ковас занял пост главы города в 2018 году, ранее он занимал пост вице-мэра Сан-Паулу.

Читайте также: В Бразилии после вакцинации AstraZeneca умерла беременная женщина