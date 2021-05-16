Лондон, , 21:10 — REGNUM 16 мая в Вест Бромвиче на стадионе «Хоторн» в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вест Бромвичем» со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый мяч на 15-й минута забил форвард сборной Уэльса Хэл Робсон-Кану после передачи Матеуса Перейры — 1:0. Через 18 минут нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах сравнял счет, замкнув прострел Садио Мане — 1:1. В компенсированное время вратарь сборной Бразилии Алиссон Беккер принес «Ливерпулю» победу после навеса Трента Александера-Арнольда с углового — 1:2.

Стартовые составы команд:

«Вест Бромвич»: Джонстон, Ферлонг, Бартли, Аджайи, Таунсенд, Филлипс, Диангана, Перейра, Галлахер, Йокуслу, Робсон-Кану.

«Ливерпуль»: Беккер, Робертсон, Уильямс, Филлипс, Александер-Арнольд, Фабиньо, Алькантара, Джонс, Мане, Салах, Фирмино.

Статистика матча («Вест Бромвич"/ «Ливерпуль»)

Удары 10/26

Угловые 3/6

Владение 24%/76%

Угловые 9/13

Нарушения 7/14

«Ливерпуль», одержав 18-ю победу в сезоне и набрав 63 очка, укрепился на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. От зоны Лиги Чемпионов команду Юргена Клоппа отделяет одно очко. «Вест Бромвич» с 26-ю очками остался на предпоследней 19-й позиции в зоне вылета.