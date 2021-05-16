Санкт-Петербург, , 21:03 — REGNUM Роспотребнадзор проведёт проверку по поводу действий организаторов встречи фанатов с актёрами кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор», которая должна была пройти в Центральном детском магазине Москвы. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба ведомства.

В УправленииРоспотребнадзором по Москве обратили внимание на фото‑ и видеоматериалы, которые показывают, как тысячи человек, пришедших на автограф-сессию, не соблюдали санитарно-противоэпидемические требования в условиях угрозы распространения коронавируса. В публикации отмечается, что в главном атриуме Центрального Детского Магазина (ЦДМ) длительное время люди находились без масок и перчаток, при этом не соблюдая необходимую социальная дистанцию.

Проведение мероприятия в итоге остановили представители Росгвардии. Ранее представители издательства BUBBLE, выступившего организатором автограф-сессии, заявили, что не ожидали такого ажиотажа. Они планировали, что за всё время мероприятие (должно было пройти с 10:00 до 18:00) посетят от 3 до 5 тыс. человек. Однако ещё до начала около ЦДМ собралась очередь из нескольких тысяч фанатов.