Прага, , 20:54 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан заявил о полной поддержке Израиля в конфликте этой страны с Палестиной.

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«Мое сердце и мои симпатии находятся на стороне Израиля», — сказал он в эфире радиостанции Frekvence 1.

Он добавил, что в знак солидарности с Израилем над Пражским градом поднят израильский флаг.

Как сообщало ИА REGNUM, палестино-израильский конфликт резко обострился 10 мая, когда после столкновений в Восточном Иерусалиме Палестина и Израиль стали обмениваться массированными ударами.

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