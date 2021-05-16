Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Студия Re-Logic отмечает 10-летний юбилей игры Terraria. Об этом 16 мая сообщил портал PCGamesN.

Релиз Terraria в сервисе Steam состоялся 16 мая 2011 года, все последующие годы Re-Logic занималась поддержкой игры и выпуском обновлений и дополнений. Разработчики решили отметить особую дату скидками, предоставив возможность пользователям сервисов Steam и GOG приобрести Terraria за 50% от обычной стоимости.

Напомним, в марте 2021 года Terraria получила поддержку сервиса «Мастерская Steam». Поклонники приключенческой песочницы (геймеру предоставлена большая свобода взаимодействия с миром) получили возможность делиться модификациями игры.

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