Иерусалим, , 20:32 — REGNUM Около 60 человек пострадали в результате обрушения трибуны в синагоге в Израиле. Об этом сообщили в израильской службе скорой помощи Magen David Adom в соцсети Twitter.

ЧП произошло в поселении Гиват-Зеэв к северу от Иерусалима.

«Трибуна рухнула в Гиват-Зеэве, сотни людей молились, — говорится в сообщении. — … примерно 60 человек получили ранения».

Ранее ряд СМИ сообщал, что 16 мая во время молитвы в синагоге в пригороде Иерусалима обрушилась трибуна.

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