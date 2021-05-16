Лос-Анджелес, США, , 20:25 — REGNUM Режиссёр Дэвид Ф. Сандберг дал разъяснения по поводу выложенного в сеть логотипа будущего кинокомикса «Шазам: Ярость богов». Публикацию он разместил 16 мая на своей twitter-странице.

Кинематографист пояснил, что в действительности изображение является временным логотипом проекта, который кто-то сделал для производства. Сандберг разместил публикацию в ответ на пост пользователя DinamicaFriki, который удивился невероятно низкому качеству лого.

https://twitter.com/ponysmasher/status/1393741169360789504

Напомним, премьера продолжения кинокомикса «Шазам» запланирована на 1 июня 2023 года. В марте 2021-го СМИ сообщили, что известная британская актриса Хелен Миррен исполнит в фильме роль главной злодейки — Гесперы (дочь Атласа из комиксов DC).

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