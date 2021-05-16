Иерусалим, , 20:14 — REGNUM Армия обороны Израиля нанесла удары по сети тоннелей и подземных структур в секторе Газа, заявил 16 мая премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

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По его словам, кампания Израиля против «террористических организаций продолжается в полную силу» Цель кампании состоит в том, чтобы добиться нормализовать отношения между израильскими арабами и евреями, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, палестино-израильский конфликт резко обострился 10 мая, когда после столкновений в Восточном Иерусалиме Палестина и Израиль стали обмениваться массированными ударами.

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