Миддлтон, , 20:07 — REGNUM Разработчики популярной онлайн-игры Call Of Duty: Warzone заблокировали уже более 500 тыс. аккаунтов геймеров. Об этом 15 мая сообщила twitter-страница студии Raven Software.

Компания написала, что 14 мая 2021 года они заблокировали ещё 30 тыс. учётных записей «злоумышленников». Разработчики обратили внимание, что, таким образом, с момента релиза Call Of Duty: Warzone число заблокированных аккаунтов перевалило за полмиллиона. Пост набрал более 17 тыс. лайков.

https://twitter.com/RavenSoftware/status/1393280159642308608

Напомним, в апреле 2021 года креативный директор Raven Software Амос Ходж рассказал том, какие чувства он испытывает, когда сталкивается с читерами (мошенниками в игре). Он сказал, что понимает, когда геймеры расстраиваются по этому поводу, однако сам он расстраивается не меньше из-за того, что читерство портит одну из самых лучших работ в его жизни.

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