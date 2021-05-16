Минск, , 19:57 — REGNUM Противники бессменного правления Александра Лукашенко добились очередного успеха: из-за политической ситуации в Белоруссии решением Международного союза биатлонистов (IBU) постсоветская республика лишена возможности принять этап Кубка мира по биатлону в сезоне 2021−2022. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном 16 мая на сайте организации.

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Исполком IBU сообщил об окончательном решении по плану мероприятий на сезон 2021/2022, «главным изменением которого является перераспределение места проведения BMW IBU World Cup Biathlon. Первоначально планировалось провести мероприятие в спорткомплексе «Раубичи» под Минском 3−6 марта 2022 года, а теперь кубок разыграют в Контиолахти (Финляндия).

«Решение о переносе мероприятия было принято Исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Белоруссии и для обеспечения уверенности в планировании для организационных комитетов, национальных федераций и их команд», — пояснили в IBU.

Кубок мира по биатлону планировалось провести в Белоруссии после окончания Олимпийских игр в Пекине. Противники Александра Лукашенко, в том числе подвергшиеся политическим репрессиям спортсмены, добивались отмены мероприятия. До этого противники Лукашенко добились отмены проведения в Белоруссии ряда мероприятий, в том числе Чемпионата мира по хоккею, Чемпионата мира по современному пятиборью и Чемпионата Европы по настольному теннису. От некоторых спортивных мероприятий официальный Минск отказался сам.

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