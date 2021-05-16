Санкт-Петербург, , 20:06 — REGNUM За последние семь дней количество активно больных COVID-19 в Петербурге увеличилось на 6,38%. При этом число пациентов в стационарах возросло на 9,6%, на амбулаторном лечении — на 5,55%. Рост заболеваемости продолжается.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом сообщили 16 мая в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией. Суточные показатели заболеваемости и госпитализации с ковидом и пневмониями растут еще более высокими темпами.

«По сравнению с прошлым воскресеньем на 28,86% увеличилось число регистраций новых случаев COVID-19. На 26,35% увеличилась суточная госпитализация взрослых с ковид-ассоциированными состояниями», — говорится в сообщении Межведомственного совета.

Там напоминают, что при появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции рекомендуется не покидать дом и вызвать врача на дом.

В настоящее время в Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 5248 коек, из них свободны 729 коек, или 13,9% от коечного фонда для коронавирусных больных. Доля тяжелых пациентов в коронавирусных стационарах составляет 23%, на ИВЛ находятся 194 пациента.

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