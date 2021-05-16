Женева, Швейцария, , 19:56 — REGNUM Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 на планете Земля достигло 162 177 376 человек, за последние сутки в мире выявили 658 585 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 16 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 12 034 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 364 178.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее ВОЗ сообщала о выявлении в мире почти 680 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

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