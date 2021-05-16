Рамалла , , 19:55 — REGNUM Палестинская группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» движения ХАМАС нанесла удар по военному объекту на юге Израиля. Об этом 16 мая сообщает палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

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"Мы нанесли удар по военному объекту в Нахаль-Озе (поселение на юге Израиля) несколькими минометными снарядами и подтверждаем наличие раненых в стане врага», — приводит радиостанция заявление ХАМАС.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 мая, радиостанция Saut Al-Aqsa сообщила, что палестинские группировки, связанные с движением ХАМАС, из сектора Газа продолжают обстрелы юга Израиля.

Они запускают ракеты по израильским городам Ашдод, Сдерот и Бер-Шева. По данным очевидцев, в этих городах звучат сирены воздушной тревоги. Другая палестинская группировка также ведет обстрелы города Сдерот.