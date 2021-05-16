Вашингтон, , 19:43 — REGNUM Один из старейших неигровых персонажей (NPC) World of Warcraft оказался трансгендером. Об этом 16 мая сообщил портал PC GamesN.

Поклонники онлайн-игры обратили внимание, что в сети появился отрывок из антологии «Народные легенды и сказки Азерота», в котором при упоминании бронзовой драконицы Хроми используются разные местоимения. Ведущий сценарист World of Warcraft Стив Данусер подтвердил эту информацию.

«Использование местоимений на протяжении всего рассказа было сделано намеренно», — написал Данусер на своей twitter-странице, добавив, что перед упоминающейся в рассказе церемонией про Хроми говорят «он», а после — «она», вне зависимости от того, находится ли персонаж в форме смертного или драконицы.

Напомним, ранее Blizzard добавила в World of Warcraft ещё одного персонажа-трансгендера — Пелагоса. Он появился в игре с выходом дополнения Shadowlands.

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