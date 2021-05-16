Киев, , 19:38 — REGNUM Пиар-эффект от санкций, которые вводят на Украине Совнацбез и президент Зеленский, вскоре сменится решениями Европейского суда и компенсациями из государственного бюджета страны, заявил юрист, экс-заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов.

ИА REGNUM напоминает, что 14 мая президент УкраиныВладимир Зеленскийобъявил о введении через решение Совнацбеза санкций против иностранных граждан и украинцев, которых власти в Киеве считают «криминальными авторитетами» и «ворами в законе» — в общей сложности против почти семисот человек. До этого власти Украины ввели санкции против оппозиции, лиц связанных с ней, а также против главных «контрабандистов» страны.

Портнов в своем комментарии отмечает, что за несколько месяцев на Украине сформировалась параллельная судебная вертикаль — система обхода и игнорирования судебной власти, присвоение судебных полномочий, концентрация судебных функций в руках входящих в СНБО правоохранительных чиновников, прямое подчинение системы наказаний президенту страны и создание на базе СНБО особого, чрезвычайного и не обременённого процессуальными кодексами суда с волюнтаристскими полномочиями.

«Абсолютно очевидно, что власть пробует играть сразу две игры — подчинить себе деловой мир и улучшить социологические показатели, конвертируя общественный запрос на справедливость в легкие и не требующие кропотливой работы решения. Но рано или поздно весь этот PR-эффект объективно сменится решениями европейского суда, компенсациями и выплатами из бюджета, параллельно вводя в научную и правовую историю страны чиновников и судей, рискнувших поставить под легализацией всего этого праздника свои скромные подписи», — подчеркнул юрист.