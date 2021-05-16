Донецк, , 19:36 — REGNUM Обстрел с применением ударного беспилотника на донецком направлении готовят представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 мая сообщили в Управлении Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР), ссылаясь на данные разведки.

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«Командование ВСУ планирует провокации на донецком направлении, — говорится в сообщении. — Для их реализации командир 72 бригады … отдал приказ на подготовку беспилотного летательного аппарата, снаряженного самодельным взрывным устройством».

Как передавало ИА REGNUM, 16 мая в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ за сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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