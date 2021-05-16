Москва, , 19:33 — REGNUM Россия осуждает использование силы в отношении мирного населения в Израиле и Палестине, заявил 16 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на заседании Совбеза ООН.

«Стремительная деградация обстановки в зоне конфликта, вылившаяся в вооруженную конфронтацию, многочисленные человеческие жертвы вызывают в Москве глубокую обеспокоенность», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Москва решительно осуждает использование силы и проявление насилия в отношении мирных граждан как в Израиле, так и в Палестине.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 мая, израильские вооруженные силы нанесли удар по 11-этажному зданию в Газе, где, в частности, располагались офисы международных средств массовой информации, среди которых офисы телеканала Al-Jazeera и агентства Associated Press.

Палестино-израильский конфликт резко обострился 10 мая, когда после столкновений в Восточном Иерусалиме Палестина и Израиль стали обмениваться массированными ударами.