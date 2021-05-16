Париж, , 19:26 — REGNUM Французский госсекретарь по европейским делам Клеман Бон заявил, что иностранным туристам, которые решат посетить Францию этим летом, не придётся платить за ПЦР-тесты на SARS-CoV-2. Об этом 16 мая сообщает телеканал BFM.

Госсекретарь видит в предоставлении туристам возможности бесплатно пройти тестирование на коронавирус способ оживить туристический бизнес во Франции.

Клеман Бон «Франция — одна из немногих европейских стран, которые не будут заставлять платить за ПЦР-тест».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Клеман Бон обвинил Россию в использовании вакцины «Спутник-V» в качестве оружия пропаганды на международной арене.

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