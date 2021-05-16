Киев, , 19:22 — REGNUM Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявила о необходимости проведения полного аудита расходов «коронавирусного» фонда вместо со сменой министра здравоохранения страны.

Соответствующее заявление обнародовано 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Снятием министра Степанова вы не ограничитесь, потому что нужно сделать то, что мы требуем — через парламентский контроль провести аудит ковидного фонда. И всех, кто воровал деньги — за решетку, а не ваших политических оппонентов, которые не стесняются вам говорить правду», — говорится в обращении.

ИА REGNUMнапоминает, что вечером 14 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление об отставке нынешнего министра здравоохраненияМаксима Степанова. Во фракции «Слуга народа» заявили, что с большой вероятностью Степанов будет уволен уже в ближайшее время. Сам министр заявил, что добровольно он в отставку не уходит и для его увольнения нужны минимум 226 голосов депутатов Верховной рады.