Астрахань, , 19:22 — REGNUM В Астраханской области столкнулись маломерное судно и моторная лодка. Об этом сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Российской Федерации Елена Марковская РИА Новости.

Инцидент произошел 16 мая в акватории ерика Вичуга в районе села Гандурино в Камызякском районе.

«Произошло столкновение маломерного судна «ЛР» с моторной лодкой, — сказала она. — В результате столкновения есть пострадавшие».

По данному факту проводится проверка.

Как передавало ИА REGNUM, 27 апреля на востоке Китая из-за столкновения судов в море разлилось 400 тонн нефти.