Лос-Анджелес, США, , 19:20 — REGNUM Фильм ужасов «Пила: Спираль» собрал в прокате США в дебютные выходные $8,7 млн. Об этом 16 мая сообщил портал The Wrap.

Это самый худший старт в истории хоррор-франшизы. На втором месте антирейтинга находится картина «Пила 4», в 2009 году собравшая в премьерные выходные $14,1 млн (всего она собрала в США около $76 млн). Издание отметило, что в действительности результаты последнего фильма серии не так уж плохи, поскольку в США и Канаде около 34% кинотеатров до сих пор закрыты из-за карантинных ограничений.

Напомним, бюджет фильма «Пила: Спираль» составил $40 млн. В проекте поучаствовали Крис Рок, Сэмюэл Л. Джексон,Макс Мингелла, Зои Палмер и другие известные актёры. Ранее ИА REGNUM сообщило, что многие критики холодно приняли картину.

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