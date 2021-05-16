Бильбао, Испания, , 19:13 — REGNUM 16 мая в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» футбольный клуб «Атлетик» примет мадридский «Реал» в рамках предпоследнего 37-го тура испанской Примеры сезона 2020/21. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Атлетик»: Унай Симон — Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Оскар де Маркос, Микель Баленсиага — Джон Морсильо, Алекс Беренгер, Дани Гарсия, Унай Венседор — Иньяки Уильямс, Ойан Сансет.

«Реал»: Тибо Куртуа — Эдер Милитао, Начо, Альваро Одриосола, Мигель Гутьеррес — Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде — Родриго, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

Бригада арбитров: Антонио Матеу Лаос | Пау Сербиан | Рубен Поррас Рико | Серхио Усон Росель.