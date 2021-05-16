Пекин, , 19:10 — REGNUM Израилю необходимо проявлять сдержанность и прекратить сносить дома и выселять палестинцев, а Палестине избегать шагов, ведущих к эскалации. Об этом 16 мая заявил глава МИД КНР Ван И.

Ван И Kleinschmidt MSC

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Дипломат также заявил, что Соединенным Штатам необходимо занять справедливую позицию и поддержать Совет безопасности ООН в облегчении ситуации в зоне конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, палестино-израильский конфликт резко обострился 10 мая, когда после столкновений в Восточном Иерусалиме Палестина и Израиль стали обмениваться массированными ударами.

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