Киев, , 19:10 — REGNUM В Киеве сегодня, 16 мая, пассажир выстрелил в водителя автобуса — пострадавшего госпитализировали в больницу с ранением в грудь.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно сообщению ведомства, по предварительным данным, у водителя автобуса и пассажира возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Полиции пришлось устроить погоню за стрелком, так как на призывы остановиться он не реагировал.

Задержанный пояснил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ. Полиция продолжает расследование инцидента.