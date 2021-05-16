Киев, 16 мая 2021, 19:10 — REGNUM В Киеве сегодня, 16 мая, пассажир выстрелил в водителя автобуса — пострадавшего госпитализировали в больницу с ранением в грудь.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно сообщению ведомства, по предварительным данным, у водителя автобуса и пассажира возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Полиции пришлось устроить погоню за стрелком, так как на призывы остановиться он не реагировал.
Задержанный пояснил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ. Полиция продолжает расследование инцидента.