Барселона, Испания, , 19:09 — REGNUM 16 мая в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч предпоследнего 37-го тура испанской Примеры по футболу сезона 2020/21 «Барселона» — «Сельта». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. За час до матча команды назвали стартовые составы.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген — Жерар Пике, Рональд Араухо, Клеман Лангле — Хорди Альба, Педри, Серхио Бускетс, Мориба Курума, Усман Дембеле — Лионель Месси, Антуан Гризманн.

Запасные игроки: Сержиньо Дест, Рики Пуч, Нето, Мартин Брейтуэйт, Миралем Пьянич, Франсишку Тринкао, Матеу Фернандес, Самуэль Умтити, Жуниор Фирпо, Арнау Тенас.

«Сельта»: Иван Виллар — Нестор Араухо, Джозеф Аиду, Аарон Кариколь, Кевин Васкес — Денис Суарес, Нолито, Фран Бельтран, Брайс Мендес — Яго Аспас, Санти Мина.

Запасные игроки: Давид Жунка, Аугусто Солари, Мигель Баеза, Карлос Домингес, Патрик Секейра, Хуго Сотело.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Рикардо Бенгоэчеа. Помощники главного судьи — Роберто дель Паломар и Хон Нунес.

На данный момент «Барселона» с 76-ю очками идет на третьей позиции в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» с 50-ю очками расположилась пятью строчками ниже.