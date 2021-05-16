Киев, , 18:57 — REGNUM Украина — единственная страна в Европе, где лидер оппозиции открыто сталкивается с политическими преследованиями, заявил 16 мая в эфире телеканала «Первый независимый» депутат Европейского парламента Максимилиан Кра, комментируя события, связанные с обвинением главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене.

Депутат Европарламента констатировал, что власти Украины движутся в неправильном направлении.

«Первое — это давление на оппозиционные телеканалы, второе — это давление на русский язык, и последний шаг — это то, что оппозиционный лидер подвергается преследованию, и, очевидно, его хотят посадить в тюрьму. Шаг за шагом, мы видим рост давления и репрессий против тех, чье мнение отличается от мнения правительства. Поэтому направление, в котором движется сейчас Украина, вызывает беспокойство даже у тех, кому не нравится Виктор Медведчук… Я могу только призвать украинцев открыть глаза на происходящее, на этот процесс репрессий и сказать: «Возможно сейчас это Виктор, а следующими будете вы, если вы не на стороне этого правительства». Я человек извне, но тем, кто внутри, я говорю: «Проснитесь! Это ваша страна, не позволяйте ей идти в направлении репрессий и политической несправедливости»», — призвал Кра.

Также он предположил, что украинское правительство демонстрирует свое нежелание разрешить конфликт в Донбассе в рамках Минского процесса, так как преследует лидера оппозиции, который является единственным украинским политиком, отстаивающим этот мирный процесс.

«Мы должны отметить, что власти оказывают большое давление на оппозицию. Они могут остановить эту войну, но не делают этого. И я думаю, что это надо доносить европейскому сообществу и изменить их мнение. Это то, чего мы должны достичь, изменить восприятие и увидеть, что это правительство — плохое», — проинформировал Кра.

ИА REGNUM напоминает, что 13 мая Печерский районный суд Киева избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, сам политик заявил, что очевидная цель данного расследования — политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии на Украине.