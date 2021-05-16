Волгоград, , 18:53 — REGNUM В Волгоградской области столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и грузовик. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло в воскресенье, 16 мая, на трассе Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека, еще двое получили различные травмы.

«По предварительной информации, 21-летний водитель Hafei HFJ 7161… выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигающимся во встречном направлении Mercedes-Benz Actros», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля в Калачевском районе Волгоградской области в массовом ДТП с тремя грузовиками и легковой машиной погибли три человека.

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