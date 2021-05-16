Москва, , 18:43 — REGNUM Суд арестовал еще одного участника банды Шамиля Басаева, который в 1999 году участвовал в нападении на Ботлихский район Дагестана. Об этом 16 мая сообщили в Следственном комитете России.

«В ходе расследования при содействии сотрудников ФСБ и МВД России получены доказательства причастности жителя Ставропольского края Багаудина Куванаева к совершению указанных преступлений», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле 1999 года Куванаев добровольно вступил в состав бандформирования. В августе того же года не менее тысячи боевиков приняли участие в мятеже, посягнув на жизнь российских военных.

В результате обстрела были убиты 33 человека, 34 — ранены. Суд избрал Куванаеву меру пресечения в виде заключения под стражу, расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года правоохранительные органы привлекли к ответственности еще одного участника нападения боевиков из банды Шамиля Басаева на город Буденновск в Ставропольском крае. Под суд пойдет Хазвах Черхигов, скрывавшийся от следствия 26 лет под чужой фамилией.

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