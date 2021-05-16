Москва, , 18:35 — REGNUM К обучению подразделений Сил специальных операций Минобороны России привлекают живущих в тайге и степях старообрядцев. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу телеканалу «Звезда».

По его словам, только носители местного культурного кода могут знать нюансы и тонкости жизни и выживания в отдаленных районах страны с истиной природой. В частности, речь шла об учениях военных в Туве.

Шойгу добавил, что специальные центры «не только выживания, но и вообще нормальной жизни» уже открыло министерство обороны РФ.

«Большинство тех (старообрядцев — прим. ИА REGNUM), кто живет в тайге, в степи, в горах, … они живут, нормальной полноценной жизнью, — сказал Шойгу. — … Постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят».

По его словам, старообрядцы, которые могут срубить дом, посеять и коня объездить, невероятно опытные по жизни, рукастые.