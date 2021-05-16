Иерусалим, 16 мая, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Постоянный представитель Израиля при Организации объединенных наций обвинил движение ХАМАС в умышленном провоцировании кризиса в секторе Газа.

Kremlin.ru Заседание Совета Безопасности ООН

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Он также призвал Совет безопасности ООН осудить действия движения ХАМАС и призвать его к демилитаризации сектора Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, палестино-израильский конфликт резко обострился 10 мая, когда после столкновений в Восточном Иерусалиме Палестина и Израиль стали обмениваться массированными ударами.

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